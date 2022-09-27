بينها كلاسيكو البرتغال وأسبانيا.. مواعيد جولة الثلاثاء بالملاعب الاوروبية

السومرية نيوز ـ رياضة



تقام اليوم الثلاثاء 27-9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها قمة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مواجهة منتخب مصر ضد ليبيريا الودية ولقاء تونس مع البرازيل استعدادا لكأس العالم.





البرتغال× إسبانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv

سويسرا× التشيك- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv

ألبانيا× أيسلندا- الساعة 9:45 مساء

اليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 9:45 مساء

النرويج× صربيا- الساعة 9:45 مساء

السويد× سلوفينيا - الساعة 9:45 مساء

كوسوفو× قبرص- الساعة 9:45 مساء

إيرلندا× أرمينيا- الساعة 9:45 مساء

أوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة

مصر × ليبيريا- الساعة 8 مساء على قناة on time sport

كوريا الجنوبية × الكاميرون- الساعة 12 ظهرا

جنوب أفريقيا × بتسوانا- الساعة 3 مساء

السنغال × إيران- الساعة 4:30 مساء

قطر× تشيلي- الساعة 7 مساء

السعودية × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 8 مساء

باراجواي × المغرب- الساعة 9 مساء

الجزائر × نيجيريا- الساعة 9 مساء

تونس× البرازيل- الساعة 9:30 مساء

الأرجنتين× جامايكا- الساعة 2 صباح الأربعاء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلةالبرتغال× إسبانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tvسويسرا× التشيك- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tvألبانيا× أيسلندا- الساعة 9:45 مساءاليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 9:45 مساءالنرويج× صربيا- الساعة 9:45 مساءالسويد× سلوفينيا - الساعة 9:45 مساءكوسوفو× قبرص- الساعة 9:45 مساءإيرلندا× أرمينيا- الساعة 9:45 مساءأوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 9:45 مساءمواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلةمصر × ليبيريا- الساعة 8 مساء على قناة on time sportكوريا الجنوبية × الكاميرون- الساعة 12 ظهراجنوب أفريقيا × بتسوانا- الساعة 3 مساءالسنغال × إيران- الساعة 4:30 مساءقطر× تشيلي- الساعة 7 مساءالسعودية × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 8 مساءباراجواي × المغرب- الساعة 9 مساءالجزائر × نيجيريا- الساعة 9 مساءتونس× البرازيل- الساعة 9:30 مساءالأرجنتين× جامايكا- الساعة 2 صباح الأربعاء