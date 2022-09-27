اليوم.. منتخبنا الوطني للصالات يفتتح بطولة آسيا بلقاء تايلند

وأكد مدرب المنتخب الـوطني لكرة الصالات محمد ناظم الشريعة في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، سعي منتخبنا للظهور بصورة مثالية في المنافسات الرسمية للبطولة.وأضاف أن "المجموعة الأولى التي تضم الكويت والعراق وتايلند وعمان هي الأقوى في البطولة، ويمكن وصفها بـمجموعة الموت لكن المنتخب العراقي يسعى الى أن يكون له موطئ قدم بين كبار آسيا".وذكر أن "الاستراتيجية التي اعتمدناها مع اتحاد الكرة تتمثل بإعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم المقبلة، لذلك فنحن هنا لتطوير منتخب الصالات بشكل أفضل"، موضحاً أنه "تعرف على المنتخب التايلندي من خـلال أشرطة الفيديو التي تابعها وتم عرضها على اللاعبين وتعرفنا على طريقة اللعب التي يتبعها وأبـرز لاعـبيه".