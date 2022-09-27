أمور "مهمة" رافقت فوز العراق على سوريا ببطولة الأردن.. فما هي؟

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عبر حسين الذي تلقى تمريرة من الحارس جلال حسن وخطف هدف التفوق للعراق.وخسر المنتخب الوطني العراقي مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب العماني بركلات الترجيح 4 -3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما خسر المنتخب السوري في دور الأربعة أمام الأردن بنتيجة 2-0.وعرفت مواجهة المنتخب العراقي ضد نظيره السوري، ضمن مباريات بطولة الأردن الدولية، العديد من الأمور التي سنتوقف عندها في هذا التقرير.أعلن مدرب منتخب العراق، راضي شنيشل، نهاية مهمته مع منتخب بلده الأول؛ إذ سيعود إلى تدريب المنتخب الأولمبي، تحت سن 23 عامًا، مؤكدًا أن توليه قيادة المنتخب الوطني يأتي بشكل مؤقت في بطولة الأردن الدولية.وفي الوقت نفسه، تشير مصادر إعلامية إلى أن اتحاد الكرة العراقي اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع كادر فني أوروبي، وسيتم الإعلان الرسمي في غضون الساعات القليلة المقبلة.عرفت قائمة العراق في لقاء أمس ظهور عدد إضافي من العناصر الشابة الجديدة بقميص المنتخب الوطني للمرة الأولى، في مقدمتهم لاعب دالكورد السويدي المدافع عباس محمد، ولاعب خط الوسط ريوان أمين، إضافة إلى مدافع الطلبة العراقي زيد تحسين، فيما جدّد شنيشل الثقة بميرخاس دوسكي لاعب سلوفاكو التشيكي، وهيران محمد لاعب فون السويسري، للمباراة الثانية تواليًا.رفع مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، رصيده من الأهداف الدولية إلى 11 هدفا في 53 مباراة دولية، وهو هدفه الثاني في الدورة الرباعية؛ إذ سجل هدف العراق في لقاء عُمان، الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.ويعتبر الآن أيمن حسين المهاجم الأساسي لمنتخب "أسود الرافدين" بعد ابتعاد زميله مهند علي (ميمي) بسبب الإصابة، واستبعاد علاء عباس لأسباب فنية.