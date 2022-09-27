على الهواء!.. مشاجرة بين لاعبتين بعد خسارة مباراة (فيديو)

وتلقى منتخب مالي هزيمته الرابعة بعد أن سقط سابقا أمام اليابان وأستراليا وفرنسا.وبدأ الشجار أثناء مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة Sportklub الصربية مع ساشا كادو، لاعبة المنتخب الصربي، في المنطقة الإعلامية المخصصة لإجراء المقابلات.وأثناء حديث كادو سمع في الخلفية صوت ضوضاء وصراخ، ليترك المصور المقابلة مع كادو، التي بدت على ملامحها علامات الخوف، ويتجه بكاميرته إلى الشجار.