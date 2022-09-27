مسعود أوزيل يُرزق بطفلته الثانية

إذ شارك مسعود أوزيل صورة لطفلته الصغيرة المولودة حديثاً على حساباته على السوشيال ميديا، وعلق عليها معبراً عن امتنانه شاكراً الله، وكتب بالتركية بما معناه: "الحمدالله، لقد ولدت ابنتنا الجميلة إيلا بأمان"، وتابع بالانكليزية ما معناه "أهلاً بك في العالم أميرتنا الصغيرة إيلا".إيلا هي الطفلة الثانية لمسعود أوزيل من زوجته أمينة جولشي التي تزوج بها في العام 2019. وكانت أمينة قد أنجبت أمينة طفلتهما الأولى في العام 2020، وها هما الثنائي يُرزقان بطفلتهما الثانية إيلا.وتلقى مسعود أوزيل رسائل تهنئة بمناسبة ولادة طفلته الجديدة، وعلقت سيفيم امري على البوست وكتبت بما معناه: "أهلاً بك حبيبتي إيلا، نرجو من الله أن يكتب لك حياةً جميلة، حظاً سعيداً.. أخي العزيز أتمنى أن تكبر بين والديها".لاعب كرة القدم مامي تيام بارك لزميله وكتب بما معناه "ما شاء الله، تهانينا أخي".وبما أن مسعود لاعب كرة قدم، فجاءت أغلب التعليقات من زملائه، فكتب عرفان جان قهوجي في تعليقه على صورة إيلا "ما شاء الله".واختصر بيرك أوزير تهنئته لصديقه بإيموجي قلب أحمر وإشارة العين الزرقاء كي تحميها من الحسد.وكثيرا من التعليقات هنأت مسعود أوزيل وزوجته بولادة طفلتهما الثانية إيلا.