راموس خارج حسابات إنريكي في كأس العالم 2022

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن "راموس ليس لديه أي فرصة للانضمام إلى قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.ويذكر ان آخر مباراة دولية خاضها راموس مع منتخب إسبانيا إلى 31 آذار 2021 ضد كوسوفو، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.وكان راموس قد تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الماضي، ما حرمه من التواجد بانتظام في مباريات باريس ومنتخب إسبانيا.لكن راموس يقدم موسما جيدًا مع باريس خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك في 11 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، وأحرز هدفًا واحدًا.