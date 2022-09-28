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رقم قياسي للمنتخب الارجنتيني قبل مونديال قطر 2022

رياضة

2022-09-28 | 03:53
رقم قياسي للمنتخب الارجنتيني قبل مونديال قطر 2022
1,181 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
نفدت جميع تذاكر مباريات منتخب الأرجنتين في الدور الأول من كأس العالم 2022 بقطر، وهذا قبل 54 يومًا من موعد انطلاق المونديال، ليكون بذلك أول منتخب مشارك في المونديال تنفد تذاكره المطروحة للبيع حتى الآن بشكل كامل وفق ما أكدته قناة "إي أس بي أن" الثلاثاء.

وسيلعب منتخب الأرجنتين مبارياته الثلاثة الأولى في المونديال أمام السعودية والمكسيك وبولندا وسط حضور جماهيري كبير، بعد اقتناء جميع تذاكر مبارياته خلال النافذة الأخيرة التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبيع التذاكر، والتي لاقت إقبالًا غفيرًا من طرف عشاق كرة القدم عبر العالم.

وسارع الآلاف إلى شراء تذاكر مباريات الأرجنتين، كونها تشهد وجود نجوم كثر وفي مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي.

وقال صحفي قناة "إي أس بي أن"، خلال تدخل مباشر له حول بيع جميع تذاكر مواجهات الأرجنتين في الدور الأول: "الأرجنتين هي أول منتخب تنفد تذاكره الخاصة بمبارياته الثلاثة الأولى خلال الدور الأول من العالم 2022".

ويلعب منتخب الأرجنتين، صبيحة الأربعاء (الثالثة بتوقيت الدوحة) مباراة ودية أمام منتخب جامايكا، هي الثانية له خلال معسكره التحضيري لمونديال قطر، الذي يجريه في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه في المواجهة الأولى أمام الهندوراس بنتيجة 3-0.

وتخوض الأرجنتين نهائيات مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية، والمكسيك وبولندا، وستلعب المباريات الثلاثة الأولى أمام مدرجات مكتظة بالجماهير.

الأرجنتين x السعودية: يوم 22 نوفمبر (ملعب لوسيل).
الأرجنتين x المكسيك: يوم 26 نوفمبر (ملعب لوسيل).
بولندا x الأرجنتين: يوم 30 نوفمبر (ملعب 874).
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