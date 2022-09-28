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الكشف عن حقيقة رفض ميسي التجديد لباريس واقترابه من برشلونة

رياضة

2022-09-28 | 04:29
الكشف عن حقيقة رفض ميسي التجديد لباريس واقترابه من برشلونة
1,715 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
كشف ميجيل بلازكيز الصحفي في قناة "TYC SPORTS" الأرجنتينية عبر شبكة "BETEVE" عن قرار ميسي النهائي بخصوص مستقبله ليوجه صدمة قوية للنادي الفرنسي.

وأوضح أنه موقف ميسي واضح جدًا مع باريس، بعدم وجود أي نية لديه بتجديد عقده لفترة أطول، ليكون الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق.

ويأتي هذا القرار المزعوم رغم تحسن مستوى اللاعب خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الأول له في حديقة الأمراء، بتسجيله 6 أهداف وصناعة 8 في 11 مباراة بكل البطولات حتى الآن.

ومع ذلك رد "روبن أوريا" الصحفي في موقع "جول" على هذه الأنباء، مؤكدًا أنها مجرد تكهنات وليست صحيحة، لأن ميسي لم يحسم مصيره حتى الآن.

وأشار إلى أن باريس يستعد للتقدم بعرض لميسي للتوقيع على عقد جديد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وسيتخذ اللاعب قراره بالبقاء أو الرحيل بعد كأس العالم المقام بقطر في شهر نوفمبر القادم.

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
يضع برشلونة ورئيسه جوان لابورتا مسألة إعادة العلاقة الجيدة مع الأسطورة ليونيل ميسي كواحدة من أهم الأولويات، بعد مرور تلك العلاقة بقطيعة غير متوقعة عقب إعلان برشلونة العام الماضي رحيل ميسي وعدم التجديد له.

تلك العلاقة التي يطمح لها برشلونة ترتكز على جعل الأرجنتيني سفيرًا عالميًا له والاتفاق من الآن على هذا الأمر، والأهم التوقيع معه في الصيف المقبل حين ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن هذه العملية مليئة بالتفاصيل الداخلية.

بداية هذه التفاصيل هو ضمان وجود فائض رواتب يكفي لانتداب الأرجنتيني، وما يمكن أن يطرأ على الفريق من تغييرات بوصول ميسي، سواء فيما يتعلق بالناحية الفنية أو بالقدرة على ضم أسماء أخرى إلى برشلونة يستهدفها تشافي في مشروعه بينما يكون ميسي قد ألقى بثقله في الملعب وراتبه الضخم على كاهل البلوجرانا.

كما أن ميسي من ناحيته يبقى مركزًا الآن على الوصول لأفضل مستوى مع باريس سان جيرمان، كي يصل إلى كأس العالم في أفضل مستوى، البطولة التي قال ميسي بنفسه إنها "ستحدد الكثير من الأشياء حول مستقبله".
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