برشلونة يكشف عن حالة أراوخو بعد اجراء العملية

وقال نادي برشلونة في " تغريدة" نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ان "العملية الجراحية التي أجراها رونالد أراوخو صباح اليوم الأربعاء نجحت".وأضطر المدافع الأوروغوياني اللجوء لعملية جراحية لإنهاء تلك المشكلة التي قد تتسبب في تعطيل مشواره مع برشلونة كما حدث مع صامويل أومتيتي الذي رفض التدخل الجراحي.وكان نادي برشلونة قد أفاد في بيان نشره يوم الاثنين الماضي، بأن "رونالد أراوخو سيخضع لعملية جراحية على مستوى الفخذ الأيمن، في فنلندا يوم الأربعاء، وبسبب الجراحة سيضطر للابتعاد عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر".وسيغيب رونالد أراوخو (23 عاما) بسبب قرار إجراء العملية الجراحية للغياب عن مباريات فريقه المقبلة، ومن بينهما مباراة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.وتعرض رونالد أراوخو لإصابة عضلية في مباراة منتخب بلاده أمام إيران الودية استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الاول 2022.