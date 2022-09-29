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ترجيحات بتأجيل بطولة كأس آسيا المقبلة لهذا السبب

رياضة

2022-09-29 | 01:51
ترجيحات بتأجيل بطولة كأس آسيا المقبلة لهذا السبب
المصدر:
موقع كووورة
1,020 مشاهدة

السومرية نيوز ـ رياضة

تسيطر حالة من الغموض بين الاتحادات القارية في آسيا، بشأن مصير بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة

وكان من المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا عام 2023 بالصين، لكن جائحة كورونا أثرت سلبا على الإعداد للبطولة، لتتخذ الصين قرارا بالاعتذار عن عدم استضافتها.

ولم يعلن الاتحاد الآسيوي حتى اللحظة عن مستضيف البطولة، حيث تقدمت اتحادات قطر وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا بطلبات الاستضافة.

وبحسب مصادر كووورة، فإن الأيام المقبلة ستشهد صدور قرار بتأجيل البطولة لتقام عام 2024 بدلا من العام المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن ملف قطر هو الأقرب للفوز باستضافة البطولة الآسيوية، خصوصا أنها الأجهز من حيث الاستعدادات الفنية واللوجيستية، ما يؤهلها لإنجاح البطولة.

وأوضح المصدر، أن استضافة قطر لنهائيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان المقبل، يجعلها الأجهز في نظر مسؤولي الاتحاد الآسيوي، ويرجح كفتها لاستضافة البطولة الآسيوية في 2024.

ولم تحسم المصادر هذا الأمر، إذ أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها في لجان الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع "فيفا".


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