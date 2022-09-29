اليوم.. منتخب الصالات يرفع راية الفوز بمواجهة مثيرة مع عُمان

ويسعى عناصر منتخبنا، ومن قبلهم جهازهم الفنيّ، إلى تأكيدِ الجدارةِ والعَودةِ بقوةٍ من جديدٍ إلى جادةِ الصواب وهم يلاعبون المنتخبَ العمانيّ الذي خرجَ بخسارةٍ ثقيلةٍ في الجولةِ الأولى قوامها سبعة أهدافٍ أمام المنتخبِ الكويتي المستضيف، لذلك سيتعينُ على لاعبينا شحذَ الهمة واستعادة الانتصاراتِ، وهو ما ظهرَ جلياً خلال الوحدةِ التدريبيّة الأخيرة التي خاضها المنتخبُ الوطنيّ والتي كان عنوانها العزيمةَ والإصرار على تحقيقِ الانتصار في موقعةِ الغد أمام المنتخبِ العُماني.ويراهن مدرب منتخبنا الوطني الإيراني محمد ناظم الشريعة على عامل التحفيز النفسي للاعبين ومحاولة معالجة الخسارة التي تعرّضوا لها أمام منتخب تايلاند (2-3) بعد بذلهم جهوداً كبيرة في مباراة افتتاح منافسات المجموعة، والتي أكّدت حاجة منتخبنا الوطني الى الاستقرار في تشكيلته والمحافظة على الجهد البدني.ويتصدر الأزرق الكويتي البلد المضيف لائحة ترتيب المجموعة الأولـى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على تايلند الوصيف، فـي حين يأتي منتخبنا ثالثاً وعمان رابعاً بدون رصيد.