"إنها تقترب".. نبأ سار لعشاق برشلونة يخص عودة ميسي

السومرية نيوز – رياضة

يبدو أن قصة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة سوف تكون هي الأهم في سوق انتقالات البلوجرانا في الموسم القادم، حيث تكثر الأقاويل والنظريات في الفترة الحالية.



آخر التصريحات المرتبطة بعودة البرغوث إلى الفريق الكتالوني جاءت من خلال نائب رئيس برشلونة إدوارد روميو، الذي أوضح أن تواجد الأرجنتيني مع البلوجرانا بات "ممكنًا".

حيث تحدث مع "El Matí de Catalunya Ràdio" وقال إنه "لا يستبعد عودة ميسي لكن هذا القرار يعود إلى الجهاز الفني واللاعب".

ماذا عن عودة ميسي؟

أوضح روميرو أن "عودة ميسي لا يوجد بها أي مشاكل مالية، لكن قرار النادي بالتفاوض معه يرجع إلى الجهاز الفني".

حيث قال إدوارد روميو: "سيكون ذلك ممكنًا من الناحية المالية لأنه إذا عاد سيكون وكيلاً حرًا".

وواصل: "لكنه قرار يجب اتخاذه من قبل الجهاز الفني واللاعب، لا يناسبني اتخاذ هذه القرارات، لكنه سيكون قابلاً للتطبيق".

ماذا عن وضع النادي المالي؟



في إشارة إلى الوضع المالي للنادي، أكد روميو أن مجلس الإدارة الحالي "أنقذ برشلونة، لكن النادي ليس بصحة جيدة من الناحية الاقتصادية بعد".

وأضاف: "لا تزال هناك حاجة للتقشف وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. أتوقع أن برشلونة سيكون بصحة جيدة في غضون خمس سنوات من ولايتنا، في موسم 24-25، سنكون على المستوى المطلوب".

بالإضافة إلى ذلك، قال إن الخسائر في الموسم المقبل بسبب اللعب في مونتجويك بدلاً من كامب نو "لن تصل إلى 100 مليون يورو كما هو معلن في بعض الأماكن".

حيث كان قد أعلن لابورتا أن برشلونة سينتقل من كامب نو إلى ملعب مونتجويك في الموسم القادم بصورة مؤقتة لحين انتهاء فترة تجديد ملعب كامب نو.