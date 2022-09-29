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العراق يقسو على عمان بخماسية في نهائيات آسيا للصالات
Alsumaria Tv
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حقق منتخبنا الوطني العراقي لكرة الصالات، الخميس، الفوز على نظيره العماني بخماسية نظيفة، وذلك ضمن نهائيات كأس آسيا المقامة في الكويت.
وسجل أهداف العراق، اللاعب مهند عبد الهادي في الدقيقة (4)، وضاعف النتيجة سالم فيصل عند الدقيقة (5).
وسجل غيث رياض الهدف الثالث للعراق في الدقيقة (14)، فيما جاء الهدف الخامس عبر اللاعب سالم فيصل في الدقيقة (32).
وعاد سالم فيصل ليختتم مهرجان الأهداف في الدقيقية (35) مسجلاً الخامس للعراق، والثالث له.
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