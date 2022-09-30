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الذكاء الاصطناعي يكشف هوية بطل مونديال قطر 2022

رياضة

2022-09-30 | 02:34
الذكاء الاصطناعي يكشف هوية بطل مونديال قطر 2022
1,785 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن هوية بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022

واستخدمت شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، مؤخرا إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حظوظ المنتخبات في بطولة كأس العالم 2022.
 
وقالت الشبكة عبر موقعها الرسمي إنه في حالة تصدر فرنسا والبرازيل لمجموعتيهما في كأس العالم، هناك فرصة قوية لوصولهما إلى النهائي.
 
ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن منتخب فرنسا، حامل لقب بطل كأس العالم، لديه الفرصة الأكبر للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بنسبة بلغت 17.93%.
وجاء منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، آخرها عام 2002، في المركز الثاني بنسبة بلغت 15.73%، وتلاهما في المركز الثالث، منتخب إسبانيا بنسبة 11.53%، ومن ثم إنجلترا في المركز الرابع بنسبة 8.03%، وبلجيكا في المركز الخامس بنسبة بلغت 7.90%.
 
أما بالنسبة للمنتخبات العربية، فلا ترى التقنية أي فرصة لدى المنتخب السعودي للفوز باللقب، بينما يملك منتخب قطر، باعتباره البلد المضيف، فرصة بلغت نسبتها 0.35%.
 
وتساوت فرصة منتخبي تونس والمغرب في الفوز باللقب، ولكن بنسبة ضئيلة جدا، بلغت 0.01% لكل منهما.
 
وفي ما يلي هوية المنتخبات المتأهلة عن كل مجموعة إلى دور الـ32 وفقا لشبكة "أوبتا" اعتمادا على التقنية:
المجموعة الأولى: هولندا والإكوادور
المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران
المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك
المجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك
المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا
المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا
المجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا
المجموعة الثامنة: البرتغال والأوروغواي.

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