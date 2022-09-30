باريس سان جيرمان يتخذ قراره بشأن تجديد عقد ميسي

السومرية نيوز – رياضة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة، تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده.



وانضم ميسي البالغ من العمر 35 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقد نجمه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" نقلا عن محطة "كادينا سير" الإذاعية، فإن باريس سان جيرمان سيقدم للمهاجم الأرجنتيني اقتراحًا أولًا لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وسيكون العرض لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم واحد، مع احترام الشروط الاقتصادية الحالية، بحيث يحصل ميسي على 30 مليون يورو في العام الواحد.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان جاد للغاية والدليل على ذلك أن ناصر الخليفي رئيس النادي هو الذي كان مسؤولا عن نقل هذا الاقتراح الأول إلى بيئة المهاجم الأرجنتيني.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت بيئة برشلونة وميسي يعملان على تهدئة الخلافات والاقتراب من المواقف من أجل عودة محتملة لميسي إلى ملعب الكامب نو.

وعلى الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن ميسي سيشرع في مغامرة أخيرة في الدوري الأمريكي في نهاية هذا الموسم، إلا أنه في هذا الوقت لا يمكن استبعاد أي سيناريو، من العودة إلى الكامب نو، أو التجديد مع باريس سان جيرمان.

ويقدم ميسي موسما مميزا مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان سجل ميسي 11 هدفا وصنع 15 في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

ونال ميسي مع باريس سان جيرمان لقبا في الدوري الفرنسي ولقبا في كأس السوبر الفرنسي.