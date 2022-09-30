متجاهلاً الارجنتين.. إنييستا يتوقع بطل مونديال قطر 2022

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم، في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلَين، بمشاركة المنتخب البرازيلي الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة رفقة منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون.وقال إنييستا، "أعتقد أنه لا يمكن لأحد أن لا يضع البرازيل كمرشح للفوز بكأس العالم خلال دورة قطر، لديهم فريق قوي للغاية وأنا متأكد من أن البرازيل ستقاتل من أجل اللقب في المونديال العربي".ويُعد المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجًا بكأس العالم، بإجمالي 5 ألقاب، بفارق لقب وحيد عن منتخبي إيطاليا وألمانيا، لكن آخر ألقاب "راقصي السامبا" في المونديال يعود تاريخيًّا إلى نهائيات كوريا الجنوبية واليابان 2002.إنييستا: نيمار من أفضل اللاعبين الذين جاورتهم في مسيرتيوأشاد إنييستا بزميله السابق في برشلونة الإسباني، نيمار، واصفًا إياه بأنه "آلة" تصنع الحدث دائمًا، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم في مسيرته الكروية.وقال بطل العالم في 2010 مع منتخب إسبانيا: "بالنسبة لي، إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق ولعبت معهم، إنه آلة للعب كرة القدم والمراوغة والتمرير"، وتابع: "أعتقد أنه عندما نتحدث عن كرة القدم، فإننا نتحدث عن المتعة، ونستمتع بما يقدمه اللاعبون، وأعتقد أن رؤية نيمار يلعب هي المتعة في حد ذاتها".ولعب الدولي الإسباني السابق مع نيمار في نادي برشلونة، لمدة أربعة مواسم من 2013 إلى 2017، وفازا سويًا بالعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في عام 2015.ويخوض إنييستا حاليًا تجربة في اليابان مع نادي فيسيل كوبيه، لكنه ما زال يراقب عن كثب زميله السابق الذي أصبح الآن جزءًا من تشكيلة تضم العديد من النجوم في باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن المقرر أن يقود البرازيل في كأس العالم 2022.وحقق نيمار بداية مثالية مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد 2022-23، حيث أسهم في 19 هدفًا، بواقع 11 منهم و8 تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها هذا الموسم لحد الآن مع فريقه الفرنسي في جميع المسابقات.وواصل نيمار السير على نفس المنوال خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده البرازيل، حيث قدَّم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-0 على غانا، وسجل هدفًا من ركلة جزاء أمام تونس 5-1.