الاتحاد الآسيوي يمنح قطر حق استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح قطر حق استضافة منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقبلة، والمقرر إقامتها عام 2024 المؤهلة لأولمبياد باريس.



وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي قال فيه: "اختارت لجنة المسابقات دولة قطر لاحتضان بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2024، في اجتماعها الخامس الذي عقد في كوالالمبور، ماليزيا، اليوم الجمعة".

وأردف البيان: "بعد عملية تقييم شاملة للعطاءات تم اختيار قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 في تشرين الثاني من هذا العام من قبل اللجنة من بين مقدمي الطلبات، بما في ذلك إيران والسعودية والإمارات وأوزبكستان".