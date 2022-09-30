"الليغا" تعود مجدداً.. برشلونة لاعتلاء الصدارة والريال لمواصلة توهجه

ويحتل ريال مدريد صدارة "الليغا" بالعلامة الكاملة 18 نقطة في 6 مواجهات لحد الآن، فيما يأتي نادي برشلونة خلفه برصيد 16 نقطة، وهذا قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بينهما يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ويسعى ريال مدريد للحفاظ على توهجه وسجله المثالي ومواصلة الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي، وذلك عندما يستضيف، يوم الأحد القادم، على ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" نادي أوساسونا، في مباراة قد تشهد عودة الفرنسي كريم بنزيما، بعد تماثله للشفاء من الإصابة العضلية التي تعرض لها في 6 سبتمبر/ أيلول، أمام سلتيك في دوري الأبطال، وعودته مؤخرًا للتدريبات الجماعية مع الفريق.وفي المقابل، سيخسر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، الذي عاد من اللعب مع منتخب بلاده بمشكلة في الفخذ، وقد يغيب لمدة 10 أيام.من جانبه، يطمح برشلونة لانتزاع الصدارة من "الملكي"، خلال تنقله السبت إلى مايوركا، لمواجهة الأخير بشعار الظفر بالنقاط الثلاث لتصدر "الليغا" مؤقتًا، وانتظار تعثر غريمه التقليدي، رغم معاناة النادي الكتالوني من لعنة الإصابات التي ضربت العديد من لاعبيه مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.وخسرت القائمة الأساسية لتشافي هيرنانديز، الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ، والمدافع الفرنسي جول كوندي، والظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين، والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، الذي خضع لعملية جراحية قبل أيام بعد تعرضه لإصابة في العضلة المقربة، وسيغيبون جميعًا عن مواجهة مايوركا غدًا السبت.إشبيلية وأتلتيكو مدريد لتصحيح المساروتشهد الجولة السابعة من "الليغا" مباراة قوية بين إشبيلية الطامح إلى تدارك بدايته السيئة، وأتليتيكو مدريد صاحب المركز السابع بـ10 نقاط، والذي يرغب هو الآخر في الفوز لتفادي الدخول في أزمة نتائج بعد خسارته الديربي أمام "الملكي" في الجولة الماضية.برنامج الجولة السابعة من الدوري الإسبانيوستحدد هذه المباراة إلى جانب مباراتي قادش وفياريال وجيرونا وريال سوسسييداد شاغلي المراكز الأوروبية، ولكن ستؤثر أيضًا في محتلي مراكز الهبوط من الجدول، نظرًا لأن قادش يقبع في الترتيب قبل الأخير، بفارق نقطتين أكثر عن إلتشي المتذيل بنقطة وحيدة، في حين يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.وتختتم الجولة بمباراة رايو فاييكانو وإلتشي، يوم الإثنين، حيث يصل الفريق الأخير بوضع متأزم بعد أسوأ بداية له في الليغا، بينما يستقر أصحاب الأرض في وسط جدول الترتيب، بعد فوزين وتعادل واحد وثلاث خسائر.جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني:الجمعة 30 سبتمبرأتلتيكو بلباو - ألميرياالسبت 1 أكتوبرقادش - فياريالخيتافي - بلد الوليدإشبيلية - أتلتيكو مدريدمايوركا - برشلونةالأحد 2 أكتوبرإسبانيول - فالنسياسيلتا فيغو - بيتيسجيرونا - ريال سوسييدادريال مدريد - أوساسوناالإثنين 3 أكتوبررايو فاييكانو - إلتشي.