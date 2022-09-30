تين هاج عن ديربي السيتي: نحن مانشستر يونايتد ونريد الفوز بكل مباراة

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان "هناك إصابات في الفريق، حيث أكد غياب هاري ماجواير عن الديربي، بينما عاد الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد للتدريبات، على أن يتم اتخاذ القرار بشأن مشاركتهما لاحقا".ودافع تين هاج عن ماجواير قائلا: "يتوجب علي تدريبه ودعمه، أنا أدعمه لإيماني به، يمكنني رؤية جودته، فهو خاض 50 مباراة دولية تقريبا مع إنجلترا، ويملك قدرات عالية، الأمر يتعلق به ونحن نثق به".وعن تتويجه بجائزة مدرب الشهر، قال تين هاج: "ما حققناه أتى بالعمل معا، وهو يخبرنا بأننا نسير في الطريق الصحيح، ولا يزال هناك الكثير من المساحة للتطور، وعلينا العمل بقوة".وتطرق إلى اختبار مانشستر سيتي، حيث أشار: "أدخل المباراة بالنظر إلى أنفسنا، نحن مانشستر يونايتد ونريد الفوز بكل مباراة، ولن يختلف الهدف يوم الأحد، علينا تقديم أفضل ما لدينا وتطبيق خطة جيدة".وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "خضت الكثير من الديربيات وأعرف طبيعتها والتنافس بها، أعرف أن تلك المباراة الأهم في مانشستر، هذا يثيرني، وعلينا القيام بكل شيء للفوز بالمباراة".وبالنظر إلى كيفية إيقاف إيرلنج هالاند، قال: "لا نلعب أمام هالاند ولكن أمام مانشستر سيتي، نعرف قدراته، وإذا تعاملنا كفريق يمكننا الفوز على خصمنا، هذا هو الإيمان الذي نريده وبشكل أكبر يوم الأحد".