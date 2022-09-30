النجف يعلن عن صفقته البرازيلية الثالثة

وقال النادي على موقعه الرسمي انه "تم التعاقد مع المهاجم البرازيلي باولو لتمثيل النادي خلال الموسم الكروي المقبل، بعد اعتذار مهاجم مالاوي ريتشارد موبولو".وسبق لبرونو باولو (32) عاما، تمثيل أندية سانتو أندريه وبالميراس وباهيا وفاسكو دا جاما وفلامنجو ولاجيادينزي وريد بول في البرازيل.ويعد باولو المحترف الثالث بصفوف الفريق بعد أن تم التعاقد مؤخرا مع البرازيليين هنريكي بيدروز وجوناثان كوستا.ويواصل النجف تحضيراته تحت قيادة مدربه أحمد خلف، استعدادا للدوري العراقي الممتاز، ونجحت إدارته في التعاقد مع لاعبين دوليين أبرزهم ثنائي الزوراء السابق أحمد فاضل ومهدي كامل، إلى جانب مهاجم أربيل مروان حسين.