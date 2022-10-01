منافسات قوية ومباريات بالجملة.. عودة عجلة الدوريات الأوروبية

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مرة أخرى بدءا اليوم، بعدما توقفت المسابقة الأقوى فى العالم خلال فترة التوقف الدولى وفقا لأجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم على النحو التالي:مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-أرسنال × توتنهام – الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumفولهام × نيوكاسل يونايتد – الرابعة عصراليفربول × برايتون – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumساوثهامبتون × إيفرتون – الرابعة عصراكريستال بالاس × تشيلسي – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumبورنموث × برينتفورد – الرابعة عصراوست هام × وولفرهامبتون – السادسة والنصف مساءمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:-قاديش X فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports ConnectخيتافيX بلد الوليد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports Connectإشبيلية X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connectريال مايوركا X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connectمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:-نابوليX تورينو– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1انتر ميلان X روما – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1إمبوليX ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني:-لايبزيج X بوخوم – الساعة 3:30 عصراكولن X بوروسيا دورتموند– الساعة 3:30 عصرافولفسبورج Xشتوتجارت – الساعة 3:30 عصرافيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةستراسبورج Xرين – الساعة 5 مساءباريس سان جيرمانX نيس– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connectمواعيد مباريات الدوري التركيقيصري سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 مساءأضنة ديمرسبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء