هاري كين يحقق رقما تاريخيا في "البريميرليج"

حقق مهاجم نادي توتنهام هوتسبير هاري كين، اليوم السبت، أرقاما مميزة خلال مواجهة فريقه أمام آرسنال، التي انتهت بفوز المدفعجية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأصبح كين، الهداف التاريخي لدربيات شمال لندن برصيد 14 هدفا، متخطيا الرقم القياسي السابق للنجم الإيفوارى ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق برصيد 13 هدفا.



حيث أصبح هاري كين أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في ديربيات لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 هدف يليه تيري هنري 43 هدف.وأصبح كين، الهداف التاريخي لدربيات شمال لندن برصيد 14 هدفا، متخطيا الرقم القياسي السابق للنجم الإيفوارى ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق برصيد 13 هدفا. وتغلب فريق المدفعجية آرسنال على غريمه توتنهام بنتيجة ٣-١، ضمن فعاليات قمة الجولة التاسعة من ديربي لندني خالص على ملعب الإمارات.