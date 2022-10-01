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العراق يخسر من قطر في آسيوية الناشئين
Alsumaria Tv
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خسر المنتخب العراقي، اليوم السبت، أمام نظيره القطري بهدفين لهدف، ضمن تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.
وسجل العراق أولاً في الدقيقة 3 عبر اللاعب علي أكبر طاهر، فيما عادل المنتخب القطري عند الدقيقة 28 عن طريق اللاعب كاميران أحمد.
وسجل خالد الشعيبي الهدف الثاني لمنتخب قطر وذلك في الدقيقة 38.
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