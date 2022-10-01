العراق يخسر من قطر في آسيوية الناشئين

خسر المنتخب العراقي، اليوم السبت، أمام نظيره القطري بهدفين لهدف، ضمن تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

وسجل العراق أولاً في الدقيقة 3 عبر اللاعب علي أكبر طاهر، فيما عادل المنتخب القطري عند الدقيقة 28 عن طريق اللاعب كاميران أحمد.



وسجل خالد الشعيبي الهدف الثاني لمنتخب قطر وذلك في الدقيقة 38.

