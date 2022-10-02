متفوقاً على زيدان.. تشافي يحقق رقماً مميزاً في الليغا

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 20.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تشافي لم يخسر أي مباراة في 18 مباراة خاضها خارج الأرض منذ توليه تدريب برشلونة (13 انتصارا و5 تعادلات).وأضافت: "هذه أفضل سلسلة لا هزيمة خارج الأرض في تاريخ المسابقة، متفوقا على مسيرة زين الدين زيدان، مع ريال مدريد في 2016، حين حقق 13 انتصارا و4 تعادلات".وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.