رسميا.. إغلاق سوق الانتقالات الصيفيّة للدوري العراقيّ المُمتاز

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، إغلاقُ سوق الانتقالاتِ الصيفيّة للدوري العراقيّ المُمتاز.



وقال الاتحاد في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تمّ إغلاقُ سوق الانتقالاتِ الصيفيّة أمس السبت للدوري العراقيّ المُمتاز".