الشرطة والكرخ يتصارعان لحصد كأس السوبر العراقي في قمة "نارية" اليوم

السومرية نيوز – رياضة

يحتضن ملعب "المدينة" الدولي بالعاصمة بغداد المباراة المرتقبة التي تجمع بين الشرطة حامل لقب الدوري الممتاز والكرخ بطل الكأس، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس السوبر العراقي.



وتقام مباراة الشرطة والكرخ على ملعب المدينة الدولي في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة بغداد ويديرها الحكم علي صباح.

ويحمل الشرطة لقب كأس السوبر العراقي مرة وحيدة عام 2019، بينما لم يفز الكرخ باللقب من قبل.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 29 مايو بفوز الكرخ بنتيجة 2-1 في الجولة 33 للدوري العراقي.

ويخوض فريق الشرطة مواجهة السوبر العراقي لاستكمال الانتصارات التي يحققها تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، الذي نجح في إعادة لقب الدوري لأحضان الشرطة.

وخاض فريق الشرطة معسكرين في بغداد وأربيل ولعب بعض المباريات الودية وخسر أمام منتخب العراق بنتيجة 1-0.

وتعاقد الشرطة مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها السوري مارديك مارديكيان والسنغالي إدريسا نيانغ بخلاف سجاد جاسم وأمجد وليد ونواف يونس وأحمد فرحان وأحمد يحيى.

ويتسلح الشرطة بقوة محترفيه وقدرتهم على صنع الفارق، بتواجد هداف الموسم الماضي السوري محمود المواس، علاوة على لاعب منتخب النيجر مجيد أبو بكر، فيما تم تدعيم صفوف الفريق بصانع الألعاب إدريسا نيانج، السوري ماردكيان، الذي سيظهر لأول مرة بقميص الشرطة في لقاء الغد.

ويعتمد الشرطة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد باسل ويقود خط الدفاع مناف يونس وكرار عامر ووليد سالم وأحمد يحيى.

ويقود خط الوسط إدريسا نيانغ وبجواره محمد مظهر وأحمد فرحان وعلي حصني مع ثنائي الهجوم محمود المواس ومارديك مارديكيان.

ويسعى الكرخ لتحقيق الفوز بلقب السوبر العراقي بعدما حقق لقب الكأس بقيادة مديره الفني أحمد عبد الجبار.

وتعاقد الكرخ مع 5 لاعبين أجانب لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسهم الجواتيمالي كارلوس استرادا والسوري كامل حميشة والثلاثي البرازيلي كايو أكاروا وبولاكار وشالون.

ويعتمد أحمد عبد الجبار على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد شاكر وأمامه الرباعي كايو وكارلوس استرادا وعمر نوري وعلي نبيل للدفاع.

ويقود خط الوسط يوسف فوزي وبولاكار وكامل حميشة وزيدان عبد الجبار وجعفر عباس ويقود الهجوم شالون.

ويدرك بطل الكاس نادي الكرخ ان المهمة لم تكن سهلة اطلاقا لكن مدربه الشاب احمد عبد الجبار يرى من الفريق مازال متحفزا لانتفاضة جديدة وانه القادر على عكس قوته دون تأخير وجاهز تماما لإحباط مخطط الشرطة وعرقلة مهمة القبض على لقب السوبر وسط تطلعات الاصفر الشبابي وعناصره التي تعيش فترة من الثقة واستعداد لأثبات وجوده بين الكبار.