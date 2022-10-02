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فلورنتينو بيريز: كريم بنزيما سيحصد جائزة الكرة الذهبية

رياضة

2022-10-02 | 06:18
فلورنتينو بيريز: كريم بنزيما سيحصد جائزة الكرة الذهبية
459 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن العديد من التحديات التي تواجه ناديه، بالإضافة إلى توقع اقتناص الفرنسي كريم بنزيما، قائد الميرنغي، جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وذلك على هامش الحفل الذي سيقام يوم الـ17 من أكتوبر الجاري.

وقال فلورنتينو بيريز أمام الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، "بفضل أعضائنا نحن نتمتع باستقرار مؤسسي نحسد عليه، ونخطو جيدا على المسار الذي رسمه سانتياغو برنابيو".
 
وأضاف، "وأؤكد أنه كوني رئيسًا لأفضل ناد في العالم هو شرف لي، نتحمل مسؤولية الحفاظ على قيم أسطورتنا وتاريخنا، ببذل الجهد والتضحية والتواضع والقدرة على الاستمرار في التحسن".
 
وتابع، "جائحة كورونا نكسة قاسية للغاية، فقد توقفت الأندية عن كسب 7000 مليون يورو، وفقًا لدراسات مختلفة، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا، والتي لجأ النادي إلى مساعدتها قدر الإمكان، كرة القدم تفقد الاهتمام كل يوم بين الشباب، ونعتقد أنه يجب علينا التفكير في هذا الأمر".
 
وأردف، "في الرياضة، شهدنا الموسم الماضي مباريات لا تُنسى، والتي عكست الحمض النووي لمدريد، والتي قاتلنا بها حتى النهاية، لقد تغلبنا على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، أود أيضًا أن أهنئ ليفربول على مسيرتهم الرائعة، أيضًا لنشكر لاعبينا وأساطيرنا وبعضهم بالفعل يملكون خمس بطولات دوري أبطال أوروبا".
 
كما حرص بيريز على توجيه الشكر للعديد من اللاعبين السابقين أو الحاليين بالفريق، مشددا، "حصل كريم بنزيما بالفعل على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وفي الأيام القليلة المقبلة سيحصل على جائزة الكرة الذهبية، لا شك في ذلك".
 
وكان بنزيما بطلا لحفل جوائر صحيفة "ماركا" الإسبانية هذا الأسبوع، إذ حصل على جائزة "بيتشيتشي" كونه أفضل هداف، وكأس ألفريدو دي ستيفانو لأفضل لاعب، بالإضافة إلى أفضل لاعب (MVP) بناء على تصويت الجماهير عن الموسم الماضي 2021-2022.
 
وترتفع التطلعات أكثر بشأن صاحب الـ34 عاما هذا الموسم، الذي يعد ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد، بتسجيله 327 هدفا على مدار 13 عاما بقميص "الميرنغي"، بدأت من عام 2009 حتى الآن.

واستطرد، "أريد أن أغتنم الفرصة لبثّ حبنا وإعجابنا إلى مارسيلو، اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب، في تاريخ الريال البالغ 120 عامًا، أكمل دوره هنا، إذ حصل على 25 لقبا، ووصل وهو في الثامنة عشرة من عمره وغادر كواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".
 
وأشار، "أود أيضا أن أشكر كاسيميرو، غاريث بيل أيضا سجل أهدافًا لا تُنسى وكان جزءًا أساسيًّا من التاريخ الحديث، ويوفيتش ومايورال أشكرهما على عملهما، نتمنى لهما التوفيق".
 
وشدد، "لدينا فريق يحلم باستمرار بكل التحديات، ريال مدريد لن يسمح بالرضا عن النفس أو الاسترخاء، بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي فزنا بجميع المباريات التي لعبناها، ونعرف ما هو المسار الصحيح".
 
وأكد، "لقد حققنا 9 انتصارات من أصل 9 مواجهات في بداية الموسم، لم يحدث ذلك منذ عام 1968، نحن الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي حقق الرقم القياسي بنسبة 100% حتى الآن، هذا هو طريقنا دائمًا".

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