جوارديولا يوجه طلبا عاجلا لهالاند خلال ديربي مانشستر

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "تحدثت مع هالاند وقلت له أن يسجل لنا خمسة أهداف في الديربي اليوم".واضاف: "أتوقع أن مانشستر يونايتد سيتقدم أكثر في الملعب لكن الأمر يعتمد علينا و على أسلوبنا ستجبرهم على التراجع".وتقام بعد لحظات قليلة مباراة الديربي الشهيرة بين مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز حيث الجولة التاسعة من مسابقة البريميرليج.