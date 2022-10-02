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جوارديولا يوجه طلبا عاجلا لهالاند خلال ديربي مانشستر
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
وجه المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، اليوم الاحد، طلبا عاجل لنجم الفريق ايرلينج هالاند قبل ديربي مانشستر في البريميرليج.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "تحدثت مع هالاند وقلت له أن يسجل لنا خمسة أهداف في الديربي اليوم".
واضاف: "أتوقع أن مانشستر يونايتد سيتقدم أكثر في الملعب لكن الأمر يعتمد علينا و على أسلوبنا ستجبرهم على التراجع".
وتقام بعد لحظات قليلة مباراة الديربي الشهيرة بين مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز حيث الجولة التاسعة من مسابقة البريميرليج.
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