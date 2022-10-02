بعد السخرية اللاذعة من الملكي.. بيريز يرد بقوة على الخليفي

وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "شكل السوبر ليج لا يمكن أن ينهي الجدل، القضاء الأوروبي يشكك بالفعل في احتكار اليويفا لكرة القدم".وأضاف "لن يكون السوبر ليج منافسة مغلقة، 25% من أماكن البطولة مفتوحة أمام الجميع".ورد بيريز بقوله "لا يزال يتعين علينا تذكير رئيس رابطة الأندية الأوروبية بمن هو ريال مدريد، المنافسة في حمضنا النووي والنادي يتحمل مسؤولية حماية كرة القدم، ويحدث ذلك من خلال عدم قبول التهديدات بغض النظر عن مصدرها".وشدد "السوبر ليج في ساحات المحاكم، ومن المتوقع أن يتم حل الأمر، وعندما يتم الإعلان عنه سنعمل جميعا معا لعكس الوضع الحالي في كرة القدم".وأتم "يجب النقاش دون ضغوط، الأندية يجب أن تكون حرة، التزام مدريد تجاه مصلحة كرة القدم لا شك فيه".ويعد بيريز أكبر الداعمين لمشروع السوبر ليج، الذي يدعو للانفصال عن بطولات اليويفا، وبدء مشروع جديد بأرباح مالية أكبر، ويعارضه الخليفي الذي يشغل منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية.وكان الخليفي قد صرح مؤخرا بأن مدريد خائف من المنافسة، ولذلك يدعو إلى تدشين بطولة السوبر ليج.