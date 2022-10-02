الشرطة يتوج بكأس السوبر على حساب الكرخ

توج فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الأحد، بكأس السوبر العراقي على حساب نظيره الكرخ بهدف نظيف.



وسجل الهدف المحترف عبد المجيد أبو بكر في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول التي أقيمت على ملعب المدينة في بغداد.

وبهذا التتويج يكون الشرطة قد حقق لقبه الثاني في هذه البطولة.