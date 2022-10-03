بصفقتين سوبر.. اليونايتد يخطط لثورة في خط الوسط

ويعاني الشياطين الحمر هذا الموسم من تراجع النتائج، والتي كان آخرها السقوط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-6 في البريميرليج.ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط للجمع بين فرينكي دي يونج "برشلونة" وجود بيلينجهام "بوروسيا دورتموند" في خط الوسط خلال الموسم المقبل.وأشارت إلى أن صفقة دي يونج تبلغ 60 مليون يورو، بينما قد يصل سعر بيلينجهام إلى 90 مليونا.وسبق أن حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع دي يونج في الصيف الماضي، لكن تمسك اللاعب بالبقاء في برشلونة، إلا أنه بات خارج التشكيلة الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم.وأوضحت "سبورت" أن صفقة نجم بوروسيا دورتموند تشهد منافسة قوية من ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.