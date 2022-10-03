قبل كأس العالم.. المنتخب البرتغالي يعمق جراح رونالدو

ويختار كل منتخب مشارك في كأس العالم 2022 لاعبًا واحدًا لتظهر صورته على ناطحات سحاب الدوحة مع ملصق عملاق يصل ارتفاعه إلى 75 قدمًا.وفشل رونالدو في قيادة البرتغال لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبيةويعيش رونالدو (37 عامًا) فترة صعبة مع ناديه ومنتخب بلاده الذي سجل له 117 هدفًا حتى الآن، إذ لم يتأهل مع منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية، كما أصبح جليس دكة البدلاء مع فريق مانشستر يونايتد.ولم يشارك رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-23، والتي خسرها اليونايتد 3-6، وبرر الهولندي إريك تين هاغ، مدرب اليونايتد، ذلك بأنه يحترم تاريخ رونالدو، ولذلك لم يُشرِكه في الشوط الثاني.*مباريات منتخب البرتغال في دور المجموعات من كأس العالم 2022وأوقعت قرعة كأس العالم 2022، منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.البرتغال × غانا - الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني على استاد 974.البرتغال × الأوروغواي -28 24 نوفمبر/ تشرين الثاني على استاد لوسيل.كوريا الجنوبية × البرتغال - 2 ديسمبر/ كانون الأول على استاد المدينة التعليمية.