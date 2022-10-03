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قرار صادم من تين هاج ضد لاعبي اليونايتد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
طلب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاج، اليوم الاثنين، من إداري الشياطين الحمر عدم منح أي لاعب عقد جديد حتى يقوم بتحديد من يستحق التجديد.
وبحسب تقرير الصحفي جيمس دوكر من التليغراف: "طلب تين هاج من ادارة مانشستر يونايتد عدم منح أي لاعب عقد جديد ".
موضحا ان "ذلك حتى يقوم بتحديد من يستحق التجديد، الأمر ليس لهُ أي علاقة بنتيجة ديربي مانشستر و إنما يريد المدرب تشكيل فريق جديد بنفسه .
وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للهزيمة بالأمس أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6 – 3 في الدوري الانجليزي الممتاز.
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