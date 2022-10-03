قرار صادم من تين هاج ضد لاعبي اليونايتد

وبحسب تقرير الصحفي جيمس دوكر من التليغراف: "طلب تين هاج من ادارة مانشستر يونايتد عدم منح أي لاعب عقد جديد ".موضحا ان "ذلك حتى يقوم بتحديد من يستحق التجديد، الأمر ليس لهُ أي علاقة بنتيجة ديربي مانشستر و إنما يريد المدرب تشكيل فريق جديد بنفسه .وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للهزيمة بالأمس أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6 – 3 في الدوري الانجليزي الممتاز.