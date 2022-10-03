تصريح جديد لتشافي بشأن عودة ميسي لبرشلونة

وقال تشافي: ”الأمر يتعلق بالتأقلم بطريقة المنافس أو تغير بعض الأشياء، هذا ما نحاول القيام به، أسلوب برشلونة واضح ولن نغير هذا الأسلوب، نأخذ بعين الاعتبار المنافس، هدفنا واضح وهو تكرار الأسلوب في كل حالات اللعب“.وأضاف: ”إنتر ميلان فريق صعب، وقوي دفاعيًا وأسلوبه مختلف تماما، سيموني إنزاغي يحب الهجوم ويلعب كرة قدم هجومية وهذا سيكون له دور في مباراة الغد، إنه منافس صعب وقوي جدًا وأعتقد هذه من أصعب المواجهات في دوري الأبطال“.وأوضح تشافي: ”إنتر ميلان يتمتع بشخصية كبيرة ونحاول القيام بما فعلناه امام بايرن ميونخ ولكن بنتيجة مختلفة“.وعما إذا كان غياب روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز سيؤثر على طريقة لعب برشلونة قال تشافي: ”لدينا حصة تدريبية أخيرة ولكن فكرتنا واضحة بشأن مباراة الغد، نريد دائمًا التواجد بملعب الخصم والوصول لمرماهم، المباراة برأيي لن تكون حاسمة لكن مهمة جدا“.وأتم: ”الفوز سيعني لنا الكثير لكن يجب أن نكون واضحين ان الأمر لن يكون سهلا“.وأردف: ”أن نكون متصدرين في الليغا هو أمر يعطينا دفعة معنوية وثقة، بعد فترة طويلة كنا بعيدين عن الصدارة فهذا أمر إيجابي ويشير إلى اننا في ديناميكية جيدة. لكن نحن اليوم في دوري الأبطال وهذه قصة أخرى، في هذه البطولة نحن لم نسجل في المباراة الماضية أمام ميونخ“.وأكد: ”علينا أن نكون أكثر شجاعة ونخاطر ونصعد إلى الأمام ولا ندع إنتر ميلان يتقدم، علما أنهم فريق مباشر وبدني للغاية. الأمر ليس سهلا لكننا سنحاول إظهار الشخصية والتحلي بالشجاعة“.وواصل مدرب برشلونة: ”أحاول أن أعطي اللاعبين الثقة، في ميونخ كنا متفوقين والآن علينا إثبات ذلك من خلال النتائج، نحن في لحظات جيدة وعلينا الاستفادة من ذلك“.وأتم: ”في مايوركا قلت نفس الكلام، المهم جدا أن ندافع بشكل جيد، هذا مهم لكي ننافس في المباراة، في ميونخ هدف بايرن من ضربة ركنية أضر بنا كثيرا، إذا لم تستقبل شباكك أهداف تتاح لك فرصة التسجيل، لذلك أنا أعطي أهمية كبيرة لعدم استقبال الهدف“.وواصل: ”على المستوى التكتيكي أكثر ما أنظر إليه هم المهاجمين الذين يلعب بهم الخصم. إذا كان هناك مهاجمان فبإمكاننا تعزيز خط الوسط أكثر والمجازفة. يكون هدفنا بذلك الاستحواذ على الكرة و السيطرة و ألا نجعل الإنتر يقوموا بهجمات مرتدة لمهاجميهم“.وبسؤاله عن الحكام قال تشافي: ”ما زلت أعتقد ان الحكام يجب أن يجروا مؤتمرات صحفية من أجل التعبير عن أنفسهم، بهذه الطريقة نجعلهم أكثر إنسانية. لطالما قلت وأعيد أنني أثق بنزاهة التحكيم“.وعما إذا كان يريد الانتقام من إنتر ميلان الذي أقصى برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال 2010 عندما كان تشافي لاعبا قال مدرب برشلونة: ”لا أشعر بالانتقام من الإقصاء أمام الإنتر في 2010. في تلك المباراة اضطررنا للسفر إلى ميلانو عبر الحافلة بسبب البركان. الإنتر حينها كان فريقا رائعا وفاز علينا ذهابا، في الإياب لم نتمكن من العودة في مباراة كانت مثيرة للجدل كثيرا“.وأكد: ”نسخة دوري الأبطال هذه معقدة لأنه عليك أن تلعب بشكل جيد في الوقت المناسب، خطأ واحد يطردك من البطولة، وهذا ما قاله ليونيل مسي بأنه ليس الأفضل عادة يفوز بالبطولة“.وبشأن الحديث حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة قال تشافي: ”دعونا نترك ميسي وشأنه، أنا أحبه كثيرا هو صديقي لكننا لا نقدم له الفائدة عندما نتحدث عنه، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، دعوه يستمتع الآن“.