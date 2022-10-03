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تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي انه "قرّرَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، إقامةَ قرعة الدوري المُمتاز للموسمِ (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يوم الخميس المُوافق (2022/١٠/٦) في قاعةِ المحطةِ في العاصمةِ بغداد في الساعةِ السادسة مساءً".
وأضاف ان "موعدُ انطلاق منافساتِ الموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يوم الأحد المُوافق (2022/١٠/٩)".
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