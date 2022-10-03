تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي انه "قرّرَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، إقامةَ قرعة الدوري المُمتاز للموسمِ (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يوم الخميس المُوافق (2022/١٠/٦) في قاعةِ المحطةِ في العاصمةِ بغداد في الساعةِ السادسة مساءً".وأضاف ان "موعدُ انطلاق منافساتِ الموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يوم الأحد المُوافق (2022/١٠/٩)".