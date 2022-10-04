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فرنسا تقاطع مونديال قطر 2022

رياضة

2022-10-04 | 09:10
فرنسا تقاطع مونديال قطر 2022
المصدر:
وكالات
8,379 مشاهدة

أعلنت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، عن عدم بث مباريات مونديال قطر 2022 على الشاشات العملاقة في المناطق العامة.

وقال نائب عمدة باريس المسؤول عن الرياضة، بيير رابادان، لإذاعة "فرنسا بلو باريس": "هناك مشكلة تتعلق بالأثر البيئي"، مشيرا إلى "الملاعب المكيفة".

وأضاف أن "الظروف التي تم بناء فيها هذه المنشآت يجب أن تكون موضع تساؤل أيضا".

وتأتي هذه الخطوة رغم امتلاك شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، قال رابادان: "تربطنا علاقات بناءة للغاية مع النادي (باريس سان جيرمان) ومالكيه، لكن ذلك لا يمنعنا من الانتقاد عندما نختلف".

ورفضت مدن فرنسية عدة إقامة شاشات لبث مباريات مونديال قطر احتجاجا "على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان".
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