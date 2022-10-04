أنشيلوتي يحمل اخبارا سارة لعشاق النادي الملكي

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية: "مودريتش سيكون متواجدًا، لكن مشاركته أساسيًا ليست مؤكدة حتى الآن، بينما كورتوا في حالة أفضل حيث يتابع برنامجه العلاجي وسنرى ما إذا كان سيتواجد أمام خيتافي في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني أم مواجهتي شاختار دونيتسك وبرشلونة فيما بعد".وحول الانتقادات لبنزيما، أوضح "عندما لا يلعب بمستواه المعهود، يتعرض لانتقادات وهذا أمر طبيعي، هذه الأشياء لا تؤثر علينا، ريال مدريد هو الفريق الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة".ونوه المدرب الإيطالي: "أرغب دائما في الفوز بدوري الأبطال، الليجا بطولة مهمة لكن دوري الأبطال أهم منافسة في كرة القدم، أحيانا الحديث عن الحظ أو عدمه يمكن أن يخفي المشاكل التي لديك أو ميزة الخصم".وحول موقف كورتوا، كشف "أعتقد أنه أفضل بكثير، هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة خيتافي، لكن الأسبوع المقبل سيكون جاهزا للقاء الإياب ضد شاختار وبالتأكيد الكلاسيكو".