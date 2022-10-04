Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران تعلن استهداف مواقع جديدة في كردستان العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

غوارديولا يحدد شرط عودة محرز لتشكيلة السيتي الاساسية

رياضة

2022-10-04 | 13:35
غوارديولا يحدد شرط عودة محرز لتشكيلة السيتي الاساسية
المصدر:
وكالات
357 مشاهدة

تحدث مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن قلة مشاركات النجم الجزائري رياض محرز في مباريات "السيتي" هذا الموسم.

ويعاني الدولي الجزائري البالغ عمره 31 عاما من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، إذ تكرر جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة.

ولعب محرز 7 مباريات مع "السيتي" معظمها كبديل، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، ولم ينجح خلالها في التسجيل أو الصناعة.

وتحدث غوارديولا عن محرز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش مباراة فريقه وكوبنهاغن الدنماركي، المقررة غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني عن نجمه الجزائري: "إنه يعرف ما يجب أن يفعله، أنا أعرف رياض تماما، الفريق بحاجة إليه، يجب أن يعود إلى أفضل حالاته"، مضيفا: "عندما يكون الأفضل، شخصية وقدرة وجودة وحبه لهذه اللعبة، خطوة بخطوة سيعود".

وتابع غوارديولا: "الآن لا يلعب كثيرا، يجب أن يعود في حالة بدنية أفضل، لا أستطيع تعليمه أي شيء، لأنه لاعب جيد للغاية".

وعلق غوارديولا أيضا على مستوى مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، قائلا: "في عمره لا يوجد من يستطيع منافسته، الأرقام تتحدث عن نفسها وتجعلنا سعداء بتواجده معنا".

وبالنسبة لمستوى الوافد الجديد على الفريق، السويسري مانويل أكانجي، قال غوارديولا: "جيد للغاية، نحن سعداء بتواجده ومستواه يتحدث عنه".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
التعليم تتخذ قراراً يخص العام الدراسي 2022/2021
20.43%
14:09 | 2022-10-03
التعليم تتخذ قراراً يخص العام الدراسي 2022/2021
14:09 | 2022-10-03
الإطار التنسيقي يكشف موعد حسم تشكيل الحكومة - عاجل
18.87%
06:54 | 2022-10-03
الإطار التنسيقي يكشف موعد حسم تشكيل الحكومة - عاجل
06:54 | 2022-10-03
الغاء الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية باستثناء محافظتين
18.71%
07:40 | 2022-10-03
الغاء الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية باستثناء محافظتين
07:40 | 2022-10-03
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
17.19%
17:15 | 2022-10-03
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
17:15 | 2022-10-03
الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق
13.53%
13:28 | 2022-10-04
الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق
13:28 | 2022-10-04
الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية
11.29%
15:01 | 2022-10-03
الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية
15:01 | 2022-10-03
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

سلطة الطيران توضح بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S
Play
سلطة الطيران توضح بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S
08:51 | 2022-10-04
انتشال جثة اخر ضحية من داخل المبنى المنهار وسط بغداد - عاجل
Play
انتشال جثة اخر ضحية من داخل المبنى المنهار وسط بغداد - عاجل
05:41 | 2022-10-04
هل يتكرر سيناريو 2018 في جلسة انتخاب الرئيس؟
Play
هل يتكرر سيناريو 2018 في جلسة انتخاب الرئيس؟
03:53 | 2022-10-04
صلاح الدين تستعد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)
Play
صلاح الدين تستعد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)
03:49 | 2022-10-04
انتشال جثتي طفلة وأمها من تحت ركام بناية الكرادة (فيديو)
Play
انتشال جثتي طفلة وأمها من تحت ركام بناية الكرادة (فيديو)
01:32 | 2022-10-04
عمليات الانقاذ مستمرة.. تفاصيل جديدة عن المبنى المنهار وسط بغداد (صور)
Play
عمليات الانقاذ مستمرة.. تفاصيل جديدة عن المبنى المنهار وسط بغداد (صور)
05:29 | 2022-10-03
استمرارالهجمات الايرانية والتركية على الاقليم وانتقادات للموقف الحكومي
Play
استمرارالهجمات الايرانية والتركية على الاقليم وانتقادات للموقف الحكومي
05:15 | 2022-10-03
البرلمان يسابق الزمن قبيل تظاهرات 25 اكتوبر
Play
البرلمان يسابق الزمن قبيل تظاهرات 25 اكتوبر
04:53 | 2022-10-03
بالفيديو الحفر مستمر للوصول الى المحاصرين في الكرادة
Play
بالفيديو الحفر مستمر للوصول الى المحاصرين في الكرادة
04:45 | 2022-10-03
بحوزته 5 كيلو كرستال.. الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في بغداد
Play
بحوزته 5 كيلو كرستال.. الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في بغداد
12:06 | 2022-10-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.