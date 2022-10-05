عقب خماسية بلزن.. البايرن يحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال

ونجح البايرن في اكتساح فيكتوريا بلزن 5-0 على ملعب أليانز آرينا ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وبهذا الفوز، وصل العملاق البافاري للمباراة رقم 31 في دور المجموعات دون التعرض لأي هزيمة، إذ فاز في 28 مباراة وتعادل في 3 أخرى.وحطم بايرن رقم ريال مدريد الإسباني كأكثر فريق يحقق أطول سلسلة بلا هزيمة في دور المجموعات بعد عدم خسارته لـ30 مباراة متتالية بدور المجموعات في الفترة من 2012 وحتى 2017.وعزز البايرن موقعه في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) لهذه النسخة من البطولة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، متقدما بفارق ست نقاط عن برشلونة وإنتر ميلان (برصيد 3 نقاط) لكل منهما، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد من النقاط.