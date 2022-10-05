لأكثر من قرن.. الحكم بسجن مدرب برازيلي

وأكدت الوسائل ان "محكمة في مدينة ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، حكمت على فرناندو دي كارفاليو لوبيش بالسجن 109 سنوات وثمانية أشهر، يوم الاثنين، وفقا لموقع "غلوبو إسبورتي" الذي تمكن من الاطلاع على المحضر الذي تحميه السرية القضائية".وأضافت ان "لوبيش أدين بالاعتداء على أربع رياضيات، بينهن قاصرة كانت تبلغ من العمر 13 عاما في ذلك الوقت، وفقا لـ"غلوبو إسبورتي" الذي لم يحدد أعمار الرياضيات الأخريات".واشارت الوسائل الى انه "لا يزال بإمكان لوبيش استئناف الحكم بعد أن تمسك ببراءته، علما بأنه لن يدخل السجن حتى نهاية أي استئناف محتمل".وتولى المدرب السابق الإشراف على لاعبات الجمباز اليافعات لمدة 20 عاما، قبل استبعاده من طاقم المنتخب الوطني البرازيلي في عام 2016، قبل شهر من أولمبياد ريو، بعد شكوى من والديّ لاعبة شابة.وتم حظره من ممارسة أي نشاط متعلق بالجمباز لمدى الحياة في نيسان 2019.ويواجه لوبيش اتهامات أخرى، فقبل أربع سنوات، ادعى حوالي 40 رياضيا لقناة "غلوبو" أنهم تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية.وشارك بعضهم في الإجراءات القانونية كشهود على الأحداث التي زعم أنها وقعت بين عامي 1999 و2016.