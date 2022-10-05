الكشف عن سبب عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة ضد إنتر

وقال الإعلامي الإسباني سانتي أوفال، :"بالأمس بعد المباراة وفي غرفة خلع الملابس، سألوا الحكم عن سبب عدم ذهابه لمشاهدة ركلة جزاء دومفريس فكان رده أن حكام الفيديو المساعد قالوا له إنها ليست ركلة جزاء".وكان الحكمان بول فان بوكيل ودينيس هيخلير على الفار خلال المباراة.ولمس دومفريس لاعب إنتر الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بشكل واضح، إلا أن حكم المباراة وحكم الفار قررا عدم وجود ضربة جزاء رغم وضوح الأمر.وأثار قرار الحكام بعدم احتساب ركلة جزاء جدلا واسعا، حيث قرر النادي الإسباني تقديم شكوى على طاقم التحكيم، كما أبدى تشافي هيرناندز غضبا كبيرا واصفا الأمر بغير العادل.وانتهت المباراة بفوز إنتر على برشلونة بهدف دون رد.ويحل إنتر ضيفا على برشلونة في كامب نو الأسبوع المقبل.