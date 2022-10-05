أوكرانيا تنضم لإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، أنه "حصل على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإشراك أوكرانيا إلى جانبهم مع البرتغال في ملف استضافة كأس العالم 2030".وكانت صحيفة "التايمز"، ذكرت أمس، أنه "من المُقرر أن تكون أوكرانيا مع العرض المشترك لإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030".وأضافت الصحيفة، أن "هناك ‏3 ملفات تقدمت بطلب الاستضافة لكأس العالم 2030، الملف الأول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، الملف الثاني إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، والملف الثالث السعودية ومصر واليونان.ووفقا للصحيفة، "ستستضيف أوكرانيا، التي تخوض حاليا حربا مع روسيا، إحدى مجموعات المونديال".واستضافت أوكرانيا في 2012 منافسات اليورو بالمشاركة مع جارتها بولندا.وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نسخة 2026، فيما من المنتظر أن تشهد نسخة 2030 منافسة شرسة على الظفر باستضافتها.