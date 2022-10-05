السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية

وخسر المنتخب العراقي، السبت الماضي، أول مبارياته في البطولة الآسيوية، أمام نظيره القطري بهدفين لهدف.ويعول الجهاز الفني على معنويّات لاعبينا العالية لاسيما بعد أن سنحت لهم الفرصة للاستفادة من الراحة التي منحتها قرعة البطولة، وكذلك حماستهم أثناء الوحدات التدريبية والمران البدني الخفيف، منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم، ولحقتها تدريبات تكتيكيّة وظّف من خلالها المدرب أحمد كاظم اللاعبين وفق الأسلوب الذي سيعتمده في مواجهة لبنان.وكان رئيس وفد منتخب الناشئين لتصفيات كأس آسيا الجارية في سلطنة عُمان، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، قد اجتمع بالفريق وحثّهم على طيّ صفحة مباراة قطر والتعويض في المباريات المقبلة.أدناه التشكيلة: