العراق يحقق 16 ميدالية ضمن البطولة العربية للقوس والسهم

ويشارك في البطولة العربية 50 ناديا يمثلون مختلف الدول، ومن ضمنها 4 أندية عراقية (الخطوط وأمانة بغداد والوحدة والمشاهدة).وكانت نتائج الأندية العراقية، في إحراز 7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.وحصلت لاعبة الخطوط فاطمة سعد المشهداني على 4 ميداليات ذهبية، فيما حصلت شقيقتها رند سعد على ذهبية وفضيتين.وانتزع إسحاق إبراهيم على 3 برونزيات، ونال علي حمد الذهبية، وعبد الله الشيباني البرونزية، كما حصد عبد الله سعد الميدالية الفضية.