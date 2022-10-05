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العراق يحقق 16 ميدالية ضمن البطولة العربية للقوس والسهم
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
حققت أندية العراق للقوس والسهم المشاركة بالبطولة العربية، 16 ميدالية ملونة، ضمن منافسات الدورة المقامة حاليا في تونس.
ويشارك في البطولة العربية 50 ناديا يمثلون مختلف الدول، ومن ضمنها 4 أندية عراقية (الخطوط وأمانة بغداد والوحدة والمشاهدة).
وكانت نتائج الأندية العراقية، في إحراز 7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.
وحصلت لاعبة الخطوط فاطمة سعد المشهداني على 4 ميداليات ذهبية، فيما حصلت شقيقتها رند سعد على ذهبية وفضيتين.
وانتزع إسحاق إبراهيم على 3 برونزيات، ونال علي حمد الذهبية، وعبد الله الشيباني البرونزية، كما حصد عبد الله سعد الميدالية الفضية.
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