الغموض يلف مستقبل ميسي مع باريس

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس، بختام الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح التجديد لموسم إضافي بشرط الاتفاق بين الطرفين.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ميسي لم يتلق أي عرض رسمي من باريس سان جيرمان حتى الآن، بشأن التجديد.وفيما يتعلق بموقف ميسي نفسه، قال رومانو "إنه يعرف جيدًا أن باريس يرغب في تجديد عقده، وبرشلونة يريد استعادته، لكنه لم يحسم قراره بشأن مستقبله حتى الآن".جدير بالذكر أن رومانو كان قد أشار في وقت سابق إلى أن ميسي يعتزم حسم مستقبله بنهاية الموسم الجاري (في صيف 2023).ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده بشكل رسمي، لعدم قدرة البارسا على تجديد عقده، نظرًا لظروف النادي الاقتصادية الصعبة حينها بسبب تضخم ملف الرواتب.