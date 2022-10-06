إشبيلية يقيل مدربه بعد الخسارة امام دورتموند

الفريق الإسباني استقبل أسود الفيستيفال مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة.وفشل إشبيلية في تذوق طعم الانتصار للجولة الثالثة تواليا، لكنه صاحبه بسقوط مدو في معقله على يد أسود الفيستيفال.وعقب المباراة مباشرة، أصدر النادي الأندلسي بيانا رسميا يعلن خلاله إقالة لوبيتيجي من منصب المدير الفني للفريق، موجها الشكر له على الفترة التي قاده خلالها.وجاءت إقالة لوبيتيجي بعد 170 مباراة قاد خلالها إشبيلية بمختلف البطولات، شهدت تتويج الفريق بطلا للدوري الأوروبي.وحقق إشبيلية بداية سيئة في موسم لوبيتيجي الرابع، حاصدا 5 نقاط فقط من أصل 21 متاحة في الدوري الإسباني، فضلا عن نقطة وحيدة في 3 مباريات بدوري الأبطال.وعلى مدار مسيرته مع إشبيلية، قاد لوبيتيجي الفريق في 170 مباراة، وهو خامس أكثر المدربين استمرارا مع الفريق على مدار تاريخه