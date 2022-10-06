بعد ثنائية كوبنهاغن.. هالاند يواصل تحطيم الارقام ويضيف انجازين جديدين

وتقدم السفاح بهدف للسيتي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة ثم سجل هدفًا آخر في الدقيقة 33.وبهذين الهدفين أصبح هالاند هو ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول 3 مباريات له مع فريق إنكليزي بعد مروان الشماخ مع آرسنال و فيران توريس مع السيتي.هالاند تفوق أيضًا على ريفالدو ولويس سواريز في أهدافهما بدوري أبطال أوروبا بواقع 28 هدفًا ولقد احتاجا إلى 73 مباراة لتسجيل 27 هدفًا بينما النروجي احتاج إلى 22 مباراة فقط لتسجيل أهدافه الـ 28.