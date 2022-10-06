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رقم قياسي وهدفه يستفز رونالدو.. ردود الأفعال عن ميسي ضد بنفيكا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا في مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ضد نادي بنفيكا، حيث لعب لمدة 81 دقيقة وسجل هدف النادي الفرنسي.
وأقيمت المواجهة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "دا لوز" بالبرتغال.
وجاءت ردود الأفعال لتمدح ميسي على العرض الرائع الذي قدمه، خاصةً بعد هدفه في بنفيكا ليكون بذلك قد سجل في شباك 40 فريقًا أوروبيًا بدوري الأبطال.
ماذا قدم ميسي ضد بنفيكا؟
هدف ميسي الرائع ضد بنفيكا
سجل في 40 فريقًا أوروبيًا مختلفًا بدوري الأبطال
رسالة من منافس سابق في الدوري الإسباني
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