رقم قياسي وهدفه يستفز رونالدو.. ردود الأفعال عن ميسي ضد بنفيكا

السومرية نيوز - رياضة

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا في مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ضد نادي بنفيكا، حيث لعب لمدة 81 دقيقة وسجل هدف النادي الفرنسي.



وأقيمت المواجهة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "دا لوز" بالبرتغال.

وجاءت ردود الأفعال لتمدح ميسي على العرض الرائع الذي قدمه، خاصةً بعد هدفه في بنفيكا ليكون بذلك قد سجل في شباك 40 فريقًا أوروبيًا بدوري الأبطال.

ماذا قدم ميسي ضد بنفيكا؟



هدف ميسي الرائع ضد بنفيكا

بنفيكا ضحيته الجديدة 👀



ليونيل ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أمام 40 فريقًا مختلفًا 🤯pic.twitter.com/FqbV1yZ2hu — GOAL Arabia (@GoalAR) October 5, 2022

سجل في 40 فريقًا أوروبيًا مختلفًا بدوري الأبطال

ميسي مسجل في 40 فريق مختلف في دوري أبطال أوروبا، بيسجل من أوضاع صعبة بس مكررة فالناس اعتبرتها عادية، فالحقيقة لو هتقارن ميسي بأي مهاجم هيبقى عظيم رغم ان أغلب مسيرته كان صانع ألعاب — Mosaab Salah (@Mosaab93) October 5, 2022

رسالة من منافس سابق في الدوري الإسباني