10 أرقام مميزة في ليلة الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

وأسفرت مباريات الأربعاء عن فوز تشيلسي الإنجليزي (3-0) على ميلان الإيطالي، وانتصار ريد بول سالزبورغ النمساوي (1-0) على دينامو زغرب الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، فيما تفوق ريال مدريد الإسباني (2-1) على شاختار دونيتسك الأوكراني، وفاز لايبزيغ الألماني (3-1) على سلتيك الاسكتلندي، في المجموعة السادسة.وفي المجموعة السابعة، اكتسح مانشستر سيتي ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة (5-0)، وتجرع إشبيلية هزيمة ثقيلة على ملعبه بنتيجة (1-4) أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وفي المجموعة الثامنة، تعادل بنفيكا البرتغالي (1-1) مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز يوفنتوس الإيطالي (3-1) على ماكابي حيفا.ونستعرض لكم السطور التالية أبرز الأرقام والإحصائيات من مباريات الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، من منصّة "أوبتا" المختصة في الأرقام والإحصائيات:1- أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، أصغر لاعب خط وسط في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 3 مباريات متتالية، حيث يبلغ عمره حاليًا 19 عامًا.2- سجل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 28 هدفًا في 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا, وهو رقم قياسي حيث بلغ معدل تسجيله 1.27 هدف لكل مباراة، بينما لم يبلغ متوسط أهداف 98 فريقًا شارك في المسابقة الأوروبية، رقم هالاند.3- الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، هو اللاعب الوحيد الذي سجل ضد نحو 40 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا، وكان نادي بنفيكا هو رقم 40.4- إيرلينغ هالاند هو ثالث لاعب يسجل مع نادي إنجليزي في أول 3 مباريات له بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد المغربي مروان الشماخ مع أرسنال والإسباني فيران توريس مع مانشستر سيتي.5- أحرز البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال آخر 3 مباريات له أمام شاختار دونيتسك 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.6- بعمر 22 عامًا و 301 يومًا، أصبح الإنجليزي رييس جيمس أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يُسجل ويصنع في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا.7- قدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، 3 تمريرات حاسمة في مواجهة ماكابي، وكانت آخر 3 مرات استطاع فيها لاعب واحد تقديم 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا كالتالي: دي ماريا ضد كلوب بروج (2019) - البرتغالي جواو كانسيلو ضد كلوب بروج (2021) - دي ماريا ضد حيفا (2022).8- في عام 2012، كان الإنجليزي غراهام بوتر يقود فريق أوسترسوند في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم السويدية.. بعد 10 سنوات، فاز بوتر بأول مباراة في دوري أبطال أوروبا في مسيرته ضد ميلان الفائز باللقب 7 مرات.9- منذ بداية الموسم الماضي، لم يساهم أي مدافع بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أكثر من رييس جيمس، الذي سجل 8 أهداف وصنع 11 هدفًا في 41 مباراة.10- جود بيلينغهام أكثر لاعب إنجليزي أحرز أهدافًا (4) وقدَّم(4) تمريرات حاسمة، منذ بداية الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.