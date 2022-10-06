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اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الممتاز وقرعة خليجي 25
Alsumaria Tv
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اعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز وقرعة كأس الخليج.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم الأحد المقبل هو موعد انطلاق الدوري الممتاز الذي سينطلق بـ19 فريقاً".
وأضاف: "نتتظر رسالة الاتحاد الآسيوي حول مشاركة نادي الديوانية في الدوري الممتاز".
وأشار الاتحاد الى أن "قرعة كأس الخليج ستكون في الخامس والعشرين من الشهر الحالي".
وأوضح أن "العراق سيخوض وديتين مع المكسيك والإكوادور"، مبينا ان "العراق سيخوض مباراة ودية ثالثة مع كوستاريكا في 17 تشرين الثاني بالبصرة".
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